Guterres condena ataque terrorista mortal contra sinagoga em Manchester

Secretário-geral da ONU classificou de "particularmente hediondo" o atentado ocorrido em pleno Yom Kippur; ele expressou solidariedade à comunidade judaica e alertou para escalada do antissemitismo no mundo.
Clique aqui para ler a notícia completa
Secretário-geral da ONU classificou de "particularmente hediondo" o atentado ocorrido em pleno Yom Kippur; ele expressou solidariedade à comunidade judaica e alertou para escalada do antissemitismo no mundo.
Clique aqui para ler a notícia completa
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.