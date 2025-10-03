Assine UOL
ONU alerta para agravamento da crise humanitária na Ucrânia

Alto-comissário Volker Türk denuncia intensificação de ataques a civis; são mais de 50 mil mortos e feridos desde 2022; violações graves de direitos humanos continuam em territórios ocupados.

