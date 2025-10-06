Guterres pede mais ações sobre proteção e participação de mulheres em processo de paz e segurança
Resolução que promove presença feminina nesta área completa 25 anos; líder da ONU aponta falhas no cumprimento de compromissos internacionais; já diretora executiva da ONU Mulheres diz que crescimento e normalização da misoginia não podem ser encarados como inevitáveis.
Clique aqui para ler a notícia completa
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.