Assine UOL
Notícias

ONU Turismo e FIA premiarão projetos de sustentabilidade no esporte

Iniciativa distingue eventos e parcerias que aliam desporto e turismo a práticas responsáveis baseadas nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS; setor tem forte impacto socioeconômico.

Clique aqui para ler a notícia completa

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.