Boina-azul nigeriana vence Prêmio para Mulheres Agentes de Justiça e Correções

Distinção pioneira da ONU foi entregue à militar por seus trabalhos na Missão de Paz da República Democrática do Congo, Monusco; para ela, a paz começa atrás das grades.
Clique aqui para ler a notícia completa
Distinção pioneira da ONU foi entregue à militar por seus trabalhos na Missão de Paz da República Democrática do Congo, Monusco; para ela, a paz começa atrás das grades.
Clique aqui para ler a notícia completa
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.