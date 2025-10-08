Assine UOL
Boina-azul nigeriana vence Prêmio para Mulheres Agentes de Justiça e Correções

Distinção pioneira da ONU foi entregue à militar por seus trabalhos na Missão de Paz da República Democrática do Congo, Monusco; para ela, a paz começa atrás das grades.

