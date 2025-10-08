Assine UOL
Notícias

Energias solar e eólica demonstram avanço notável em 2025

Secretário-geral da ONU celebrou divulgação de estudo comprovando que fontes renováveis de eletricidade estão crescendo mais rápido que demanda global; produção baseada em carvão caiu 0,6% e em gás 0,2%.

Clique aqui para ler a notícia completa

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.