Assine UOL
Notícias

Agência para refugiados saúda nova política aprovada no Brasil

Medida sobre refugiados, migrantes e apátridas consolida compromisso do país com proteção humanitária e integração social, reforçando papel do como referência global em direitos humanos. 

Clique aqui para ler a notícia completa

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.