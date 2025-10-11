ONU Mulheres pede ação urgente para garantir direitos e liderança das meninas

Em todo o mundo, 122 milhões de meninas continuam fora da escola; uma em cada cinco jovens casou antes dos 18 anos; agência da ONU apela a investimento reforçado em educação e igualdade até 2030.
Clique aqui para ler a notícia completa
Em todo o mundo, 122 milhões de meninas continuam fora da escola; uma em cada cinco jovens casou antes dos 18 anos; agência da ONU apela a investimento reforçado em educação e igualdade até 2030.
Clique aqui para ler a notícia completa
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.