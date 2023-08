Zanin, voto sobre maconha, esquerda indignada e direita perplexa

Esta é a versão online da newsletter Olhar Apurado enviada hoje (25). Quer receber antes o boletim e diretamente no seu email? Clique aqui. Os assinantes UOL ainda podem receber dez newsletters exclusivas toda semana.

O voto do ministro do STF Cristiano Zanin contra a descriminalização do porte de drogas, divergindo dos colegas que defenderam uma flexibilização da lei para o porte de maconha, acirrou as críticas que ele vinha recebendo de setores da esquerda. Indicado ao Supremo por Lula em uma escolha "pessoal" (e bastante contestada), o advogado do presidente na Lava Jato vem surpreendendo com posições consideradas conservadoras demais.