CPMI do 8 de Janeiro vai tratar militares golpistas como 'lobos solitários'

A relatora Eliziane Gama (PSD-MA) declarou que seu parecer vai apontar culpas individuais sem envolver as instituições militares. Também o presidente Arthur Maia (União-BA) separa as "pessoas físicas" dos militares envolvidos em atos antidemocráticos da postura legalista das Forças Armadas. Nesta segunda (28), o tenente-coronel Mauro Cid presta novo depoimento à Polícia Federal em inquérito que investiga a suposta contratação do hacker Walter Delgatti para invasão de urnas eletrônicas. Delgatti afirma que Cid estava com o então presidente Jair Bolsonaro na conversa no Palácio da Alvorada. Na quinta (31), a CPMI ouve o general Gonçalves Dias, que era chefe do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) em janeiro e apareceu em imagens sem reagir aos invasores do Palácio do Planalto.

Faustão recebe coração em transplante. O Ministério da Saúde emitiu nota após Fausto Silva ser submetido a transplante de coração em São Paulo, no domingo (27), para explicar que o apresentador teve prioridade devido à gravidade de seu caso. De acordo com a pasta, entre 19 e 26 de agosto, 11 pessoas passaram por transplantes de coração no país, sendo que sete foram em São Paulo.

A Central de Transplante de São Paulo confirmou que o apresentador era o segundo na fila e recebeu o coração de um doador de 35 anos. Os responsáveis pelo primeiro paciente da fila recusaram a oferta do órgão. A cirurgia de Faustão durou cerca de duras horas e meia. No domingo, o Hospital Albert Einstein informou que "o procedimento foi realizado com sucesso e Fausto Silva permanece na UTI, pois as próximas horas são importantes para acompanhamento da adaptação do órgão e controle de rejeição". Os próximos dias serão de cuidados intensos. Leia em Splash.

US Open tem brasileiros em simples e duplas. No Grand Slam que começa nesta segunda (28) em Nova York, o tenista Felipe Meligeni, sobrinho de Fernando Meligeni, será o único homem brasileiro a disputar a chave de simples. No ranking mundial, ele está na 170ª colocação.

Bia Haddad tem potencial para superar uma estreia complicada contra a americana Sloane Stephens, escreve Alexandre Cossenza. Bia faz a primeira rodada hoje à tarde. A paulista de 27 anos, atual número 19 no mundo, também vai estar nas duplas, especialidade da tenista conterrânea Luisa Stefani, que neste US Open joga ao lado da norte-americana Jennifer Brady. Acompanhe a cobertura em Saque e Voleio e Tenis Brasil.

Indenização pela guerra dos outros. As famílias dos quatro brasileiros que atuaram como voluntários das tropas da Ucrânia e morreram durante o conflito esperam receber uma indenização de US$ 400 mil, o equivalente a cerca de R$ 2 milhões. A garantia vem das leis ucranianas, em decreto assinado no começo da invasão russa, em fevereiro de 2022. O pagamento se divide em 40 parcelas.