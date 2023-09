Lula melhora aprovação, mas com alertas no PIB e no Congresso

José Roberto de Toledo analisou a melhora nos índices de aprovação do presidente. Segundo ele, isso é motivado pelas boas notícias na área econômica, com, por exemplo, menos brasileiros tendo que fazer bicos para fechar o orçamento mensal.

Mas José Paulo Kupfer dá um alerta sobre essa recuperação: segundo ele, os números do PIB no segundo trimestre devem dar uma freada e mostrar a economia andando de lado.

E tem mais sinal amarelo para o governo do petista: Josias de Souza critica a relação do presidente com o Congresso na tentativa de aprovar suas propostas e diz que ele está caindo em todas as arapucas do centrão.

