Polícia Federal quer saber por quem passaram as joias e relógios

As autoridades querem saber por quem passaram as joias e outros objetos de alto valor recebidos de presente. Todos os que serão ouvidos hoje foram citados na tentativa de sair com os presentes do país, vendê-los e depois recomprá-los. Veja o que diz a cronologia das leis sobre os bens recebidos por autoridades públicas.

Menos pobreza faz subir a popularidade de Lula. No programa Análise da Notícia, o colunista José Roberto de Toledo citou uma pesquisa Ipec para afirmar que a melhora na aprovação do governo Lula está diretamente ligada a um bom desempenho na economia. O percentual dos brasileiros fazendo bicos caiu 13 pontos percentuais em 12 meses, e a percepção da pobreza nas cidades diminuiu quase 20 pontos. Leia aqui.

Em Teresina, no Piauí, o presidente Lula vai lançar nesta quinta (31) o plano Brasil Sem Fome. A iniciativa tem no comando o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, escreve Carlos Madeiro, e reúne 23 pastas da administração federal. Com ajuda do SUS (Sistema Único de Saúde) e do IBGE, será produzido um mapa da insegurança alimentar abrangendo todos os municípios.

Transplantes de órgãos são frequentes e rápidos. Não bastasse a aflição de ver Fausto Silva doente, em apuros, a família do apresentador ainda teve que encarar o estranhamento de parte da população sobre a rapidez do transplante de coração. Pois não foi só com ele, a fila andando rápido. Segundo dados do Ministério da Saúde, dos 262 transplantes de coração realizados no país de 1º de janeiro a 27 de agosto, 72 (ou 27,5%, quase um terço) foram realizados em menos de 30 dias para o paciente na fila.

O estado de São Paulo lidera o ranking da espera no Brasil, com 207 pessoas aguardando pela cirurgia de coração. Diagnosticada com hepatite autoimune, Michelle Luckesi, de 30 anos, foi internada em estado grave e conseguiu um novo fígado em 24 horas.

Meligeni enfrenta argentino, Luisa Stefani estreia nas duplas. Felipe Meligeni tem um páreo duro no US Open, vai enfrentar o argentino Sebastian Baez, de 22 anos e tenista número 32 no ranking mundial. A partida da segunda rodada nesta quinta (31) começa a partir das 17h. Veja a programação.