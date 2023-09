Crescimento do PCC no tráfico internacional preocupa a Europa

"A facção se tornou tema de preocupação em diversos países europeus. Na medida em que eles se consorciaram com as organizações mafiosas do Leste Europeu, passaram a lavar dinheiro e ganharam sofisticação", afirma Lincoln Gakiya, promotor de Justiça do MP-SP. Dois terços do faturamento vêm do tráfico internacional, segundo as investigações. Gakiya afirma que os integrantes de São Paulo mandam dinheiro para os traficantes de outros estados que têm interesse no negócio. Em 2021, a facção despachava, mensalmente, cerca de uma tonelada de cocaína dos portos do país. Em Portugal, o número de presos brasileiros chama a atenção. Segundo a desembargadora Ivana David, o Brasil envia drogas para a Europa e recebe armas.

Bolsonaristas pregam "fique em casa" para o dia 7. A proximidade do feriado nacional de 7 de setembro fez com que muitos bolsonaristas ficassem indignados novamente com o Exército, instituição que por muito tempo foi cobrada para dar um golpe militar e impedir a posse do presidente Lula em janeiro.

Carlos Madeiro escreve que postagens nas redes sociais do Exército, Marinha e Aeronáutica vem recebendo comentários que pregam o boicote aos tradicionais desfiles militares pelo país na data da Independência. "Fique em casa", pedem os bolsonaristas autodeclarados patriotas, numa provocação ao apelo de anos atrás para evitar a propagação do vírus (e as mortes) da covid-19.

Brasil dá a largada nas Eliminatórias da Copa-2026. A seleção brasileira de futebol disputa na sexta (8), em Belém, no Pará, a primeira partida das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. Será contra a Bolívia. As seleções que disputam vagas são 10, com três jogos na quinta (7): Paraguai x Peru, Colômbia x Venezuela e Argentina x Equador.

Fernando Diniz faz apostas para as laterais e chamou Dado Cavalcanti para técnico auxiliar nas Eliminatórias. O atacante Neymar deve se apresentar em Belém nesta segunda (4) para jogar contra a Bolívia e o Peru. Leia em UOL Esporte sobre o "dinizismo", o estilo do treinador que não pede posição fixa dos atletas em campo.

O problema era a mochila que trouxe as joias. Ao comentar um tuíte sobre o fato de as joias sauditas presenteadas ao então presidente Jair Bolsonaro terem entrado de modo clandestino no Brasil e, depois, acabarem apreendidas na Receita Federal, o tenente-coronel Mauro Cid afirmou que esse "foi o grande problema".