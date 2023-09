Denúncia tira Antony da seleção e gera debate sobre violência contra mulher

O UOL teve acesso a fotos, vídeos, conversas e depoimentos de testemunhas que acompanham o inquérito. Os registros revelam ameaças, intimidações e agressões físicas feitas pelo atacante, que atuou na Copa de 2022 e estava atualmente convocado para os dois primeiros jogos das eliminatórias da Copa de 2026.

Procurado pela reportagem, Antony preferiu não se pronunciar. Após a publicação, usou as redes sociais para negar as acusações. No final da tarde, a CBF anunciou que o atacante foi cortado da convocação.

Para o comentarista PVC, ao desconvocar Antony, a CBF mostrou que, além do futebol, precisa de compromissos com a carreira, com o trabalho e também com a sociedade. Segundo ele, cabe a Antony, agora, se defender das acusações.

Já Rodrigo Mattos informa que, após os casos de Antony e de Lucas Paquetá -cortado após suspeita de envolvimento em manipulação de apostas-, a CBF pediu ao técnico Fernando Diniz que faça um "pente-fino" na situação dos jogadores antes das próximas convocações.

André Hernan informa que Antony recebeu uma ligação do próprio Diniz avisando que seria desconvocado.

Para a jornalista Cris Fibe, um caso como esse é tristemente comum e ilustra um ciclo de violência que pode acabar em feminicídio.