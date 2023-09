Prisão de Lula foi 'erro judiciário', diz Toffoli; AGU investigará desvios

Esta é a versão online da newsletter Olhar Apurado enviada hoje (06). Quer receber antes o boletim e diretamente no seu email? Clique aqui. Os assinantes UOL ainda podem receber dez newsletters exclusivas toda semana.

O ministro do STF Dias Toffoli decidiu nesta quarta-feira (6) anular todas as provas obtidas a partir de delações da Odebrecht e considerou a prisão do presidente Lula (PT) no âmbito da Lava Jato "um dos maiores erros judiciários da história do país", reacendendo assim o debate sobre a operação, suas consequências e sobre quem ainda tem culpa no cartório.