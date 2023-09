Lula, Bolsonaro, a delação de Cid e os dois chapéus de Aras

Aliados do ex-presidente pretendem contestar o fato de o acordo de delação premiada do ex-ajudante de ordens de Jair ter sido firmado sem o aval do MPF (Ministério Público Federal).

Mas, para Tales Faria, dificilmente isso irá ocorrer, porque Bolsonaro tem minoria no Supremo Tribunal Federal, onde qualquer contestação da delação teria que ser votada.

Para o jurista Wálter Maierovitch, o procurador-geral da República, Augusto Aras, ao dar parecer contrário ao acordo de delação, fez um "último favor" ao ex-presidente, mas ao mesmo tempo acenou a Lula. Segundo Maierovitch, de olho em uma possível permanência no cargo, Aras age como um "homem de dois chapéus", cada um para uma ocasião.

Já Josias de Souza voltou a criticar a verborragia de Lula. Para ele, o presidente, ao opinar que acredita que Bolsonaro está envolvido em crimes relativos aos protestos do 8 de Janeiro, abre espaço para versões de que dados do inquérito vazaram para o Planalto.

