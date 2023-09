Mauro Cid diz na delação que Bolsonaro consultou militares sobre golpe

Lula também sonha alto: quer fazer chegar a valorização do salário e dos sindicatos no âmbito do G-20, grupo cuja presidência o Brasil vai assumir oficialmente em dezembro. Para Rubens Barbosa, que foi embaixador do Brasil em Washington (EUA), o tema dos empregos é um marco e interessa a Biden por conta das eleições próximas. Veja a análise no UOL News.

CEF reduz juros após baixa da taxa Selic. Logo após a confirmação do corte na taxa Selic para 12,75% ao ano, a Caixa Econômica Federal anunciou na quarta (20) que vai reduzir os juros de linhas de crédito para pessoas físicas e jurídicas. Segundo o banco, o juro médio das linhas de crédito consignado vai cair de 1,61% ao mês para a partir de 1,55% ao mês, incluindo as opções para beneficiários do INSS ou de consignado privado.

Para micro e pequenas empresas, o banco reduziu em 0,22 ponto porcentual as taxas mensais da linha de capital de giro, que agora começam em 0,99%. O prazo de pagamento passa a ser de até 60 meses, e também as médias e grandes empresas serão beneficiadas com juros menores. Entenda em 5 pontos os efeitos da queda da Selic, entre eles a geração de empregos e os gastos reduzidos do governo com juros.

Os atletas brasileiros que vão para o Pan. Os Jogos Pan-americanos de Santiago, no Chile, começam em 20 de outubro, e o Brasil vai chegar lá com a maior delegação da história. A convocação deve sair nesta quinta (21) para os cerca de 620 atletas, escreve Demétrio Vecchioli em Olhar Olímpico.

Quem vai e quem não vai: no atletismo, Alison dos Santos, o Piu, interrompeu planos de férias e vai a Santiago. No judô, a medalhista olímpica Mayra Aguiar não vai, e a judoca Samanta Soares disputa na categoria até 78 kg. No tênis masculino e feminino, competindo em simples ou duplas, a equipe brasileira tem Luisa Stefani, Luisa Pigossi, Carol Meligeni, Thiago Monteiro, Marcelo Demoliner e Gustavo Heide. Entre as surfistas, Silvana Lima participa do Pan tentando vaga nos Jogos de Paris.

"Claudinho foi um anjo", diz Buchecha. Quando Claudinho morreu, aos 26 anos, o compositor Buchecha quase desistiu de tudo. A força para sair do quarto em que se escondia veio de um apoio inesperado, da homenagem que crianças começaram a fazer na frente da casa. "Foi quando percebi que ainda tinha importância", ele contou em entrevista a Splash.