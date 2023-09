Versão da favela: relatos da ação policial que chocam, mas também dão votos

Esta é a versão online da newsletter Olhar Apurado enviada hoje (25). Quer receber antes o boletim e diretamente no seu email? Clique aqui. Os assinantes UOL ainda podem receber dez newsletters exclusivas toda semana.

Testemunhas, familiares e vizinhos de mortos na Operação Escudo afirmam que policiais militares executaram, torturaram, ameaçaram, forjaram provas e alteraram cenas de crime em ações na Baixada Santista em agosto e setembro. No início de setembro, a reportagem do UOL percorreu favelas do Guarujá, de Santos e de São Vicente para apurar as histórias, que não foram gravadas pelas câmeras da PM. A polícia contesta as versões, e a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo afirma que as mortes decorridas da operação estão sendo investigadas.