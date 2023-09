Corinthians demite Luxemburgo, mas de quem é a culpa? E agora?

Esta é a versão online da newsletter Olhar Apurado enviada hoje (27). Quer receber antes o boletim e diretamente no seu email? Clique aqui. Os assinantes UOL ainda podem receber dez newsletters exclusivas toda semana.

A terceira passagem de Vanderlei Luxemburgo pelo banco do Corinthians terminou um dia após o empate em 1 a 1, em casa, com o Fortaleza no jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana. Após ter sido contestado ao longo de várias rodadas de quatro competições, o treinador finalmente caiu, abrindo caminho para balanços e especulações.