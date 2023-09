Pauta racial é destaque com ministra negra no TSE e posse de Barroso

DENÚNCIA... A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, acionou o Ministério da Justiça após receber uma onda de ataques de ódio e ameaças após usar avião da FAB para ir à final da Copa do Brasil entre São Paulo e Flamengo na capital paulista. Anielle também pediu por proteção e escolta.

PEGA A VISÃO

"As pessoas que são sérias em educação no Brasil são perseguidas. 'Ah, mas como são perseguidas?' É só você ver o salário de um professor. Todo mês você vê o seu holerite e o teu holerite está falando 'desista', então acho que é importante não fechar os olhos para esse caos que vivemos e esse abismo profundo de descaso com as pessoas que dedicam sua vida ao futuro do Brasil" Criolo

Criolo Imagem: Luiz Maximiano

Em Splash Entrevista, Zeca Camargo recebe o rapper Criolo, que, entre outros assuntos, falou sobre como a falta de acesso à estrutura básica afeta a educação.