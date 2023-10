Homens são favoritos a 3 vagas ocupadas por ministras no STF e STJ

Para o STJ, um dos favoritos é o desembargador Rogério Favreto, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Em julho de 2018, num final de semana, Favreto concedeu habeas corpus a Luiz Inácio Lula da Silva, que estava preso em Curitiba. A ordem de soltura foi derrubada. Para a vaga no STF, o ministro Flávio Dino, da Justiça, segue na dianteira entre os preferidos, mas o presidente Lula ainda não bateu o martelo. Leia aqui.

Academia sueca anuncia Nobel de Medicina. O Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina será anunciado na manhã desta segunda (2), com a bolsa de apostas insistindo para que alguma descoberta relacionada ao coronavírus e à pandemia seja finalmente reconhecida.

O premiado recebe cerca de R$ 4,8 milhões, ou 11 milhões de coroas suecas. A entrega do Nobel teve início em 1901, cinco anos após a morte de Alfred Nobel, químico e inventor sueco. Em 2022, o vencedor do prêmio de Medicina foi o geneticista sueco Svante Paabo, responsável pelo sequenciamento do DNA de Neandertais, a espécie extinta de hominídeos. As mulheres são apenas 6% do total de premiados, proporção que foi melhorando no século 21. Já houve premiados que estavam presos.

Veja as profissões mais bem pagas. Um levantamento do IBGE com base em 126 profissões listadas na Pnad Contínua concluiu que os profissionais que desenvolvem páginas de internet e multimídia tiveram a maior valorização salarial no Brasil, entre os anos de 2012 e 2023.

Também matemáticos, estatísticos e gestores de risco financeiro estão em alta, com remuneração valorizada, no mercado de trabalho. Quase todas as atividades que passaram a pagar mais são da área de Tecnologia da Informação (TI). Veja na tabela as profissões mais bem pagas e a variação salarial.

Maior milícia do Rio se alia ao CV. O crime organizado do Rio de Janeiro passa por rearranjo de forças. Disputas por poder motivaram uma aliança entre uma ala do grupo paramilitar com a facção Comando Vermelho desde o início deste ano.