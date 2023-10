PL gasta R$ 870 mil com Bolsonaro, Michelle, Braga Netto e assessores

Estes gastos do PL são custeados pelo Fundo Partidário, por recursos públicos. Os salários variam entre R$ 7.800 e R$ 30,4 mil (a remuneração mais alta, de Bolsonaro e Michelle). O ex-presidente recebeu esses valores nos meses de maio e junho, e a esposa, entre março e junho. Até o momento, o PL não prestou contas sobre os valores pagos a eles no segundo semestre. Braga Netto, que foi vice na chapa de Bolsonaro, e cinco aliados do general receberam do PL um total de R$ 416 mil no primeiro semestre. Leia aqui.

Cidades catarinenses têm os imóveis mais caros. Os preços de venda dos imóveis residenciais no Brasil subiram 5,29% nos últimos 12 meses, sendo que os apartamentos de um quarto valorizaram mais. Os dados são do índice FipeZap, divulgado nesta terça (3). Entre 50 cidades brasileiras pesquisadas, Balneário Camboriú (SC) tem, em média, o metro quadrado mais caro: R$ 12.470.

No topo, entre as 10 cidades com os imóveis mais caros estão São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis e o Distrito Federal. Comprar casa ou apartamento em Betim (MG) ou Pelotas (RS) pode custar menos da metade do que em Osasco (SP) ou Fortaleza (CE). Veja o ranking completo.

Apoiador da ditadura depõe sobre atos golpistas. A CPMI do 8 de Janeiro deve ouvir nesta terça (3) o empresário ruralista Argino Bedin, o "pai da soja", suspeito de financiar atos golpistas com caminhões enviados ao acampamento diante do QG do Exército em Brasília. Ele é obrigado a comparecer à sessão, mas pode ficar em silêncio diante dos parlamentares.

As contas bancárias de Argino Bedin foram bloqueadas pelo STF (Supremo Tribunal Federal). Das 43 contas bloqueadas, 24 são de Sorriso (MT), cidade onde o ruralista mora.

Metrô e trens de SP fazem paralisação de 24 horas. Contra a privatização de serviços públicos, funcionários do metrô de São Paulo, da Companhia de Trens Metropolitanos e da Sabesp vão paralisar as atividades na terça (3). As linhas privatizadas e os ônibus municipais e intermunicipais funcionam normalmente.