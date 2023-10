PEC do plasma avança no Senado e põe em xeque a doação de sangue

O debate que contrapõe a qualidade (e os preços) dos serviços públicos e privados lançou luz sobre os alertas de falhas nos transportes sobre trilhos. Reportagem do UOL que apresenta as quantidades de falhas em cada linha operada pelo governo de São Paulo e pelo setor privado conclui que, no metrô, as linhas estatais, que transportam número maior de passageiros, têm mais falhas, enquanto nos trens a companhia pública CTPM registra menos problemas do que as linhas privatizadas. Leia também sobre a disputa política armada para a eleição de 2024.

Vôlei masculino se complica no pré-olímpico. O Brasil perdeu para a Alemanha por 3 sets a 1 na terceira rodada do pré-olímpico de vôlei masculino, que acontece no Rio de Janeiro. A seleção brasileira já havia vencido Qatar e República Tcheca e volta às quadras hoje (4), às 20h30, contra a Croácia.

Depois, na sexta, enfrenta Cuba, no sábado, o Irã, e no domingo, a Itália, às 10h, no Maracanãzinho. Apenas os dois primeiros colocados em cada grupo garantem a classificação para os Jogos de Paris, e o Brasil está em quarto lugar. O canal pago sportv2 transmite os jogos. Veja como foi o jogo.

Tenistas brasileiras avançam no Aberto da China. Bia Haddad, a tenista brasileira melhor colocada no ranking mundial, está jogando o Aberto da China nas duplas e conseguiu uma vitória importante nesta quarta (4), avançando para as quartas de final. Ela e a russa Veronika Kudermetova derrotaram Monica Niculescu e Nadia Kichenok por 2 sets a 0. No torneio de simples, Bia foi eliminada na estreia.

Também nas duplas, Luisa Stefani e Ingrid Martins enfrentaram e venceram, de virada, as campeãs Coco Gauff e Jessica Pegula nesta madrugada, avançando para as quartas.O campeonato em Pequim reúne um ATP 500 e um WTA 1000, e a final masculina tem Medvedev contra Sinner. Veja a programação em Tenis Brasil.