Motivo político ou engano? PF participa de investigação de morte de médicos

A colunista Juliana Dal Piva informa que a PF no Rio já está ajudando na apuração. Os policiais ressaltam que a Polícia Civil está à frente do caso e que os federais só assumirão se ficar comprovado que o crime tem relação com a atuação dos parlamentares -a polícia também trabalha com a hipótese de que o trio tenha sido morto por engano e com a de vingança.

Para Josias de Souza, a possibilidade de crime de fundo político mostra como a conjuntura brasileira está "envenenada" ´pela intolerância. Ele disse esperar que a investigação do caso seja bem feita e que haja punição rigorosa aos responsáveis dentro dos limites da lei.

Juliana Dal Piva: PF no Rio já auxilia investigação dos assassinatos dos médicos na Barra

Josias de Souza: Possível fundo político em morte de médicos escancara ódio no país

Outros olhares

