Chacinas no Rio e na Bahia fazem da violência 'parte da paisagem' do país

As investigações sobre as mortes dos três médicos em um quiosque na Barra da Tijuca, bairro carioca, continuaram nesta sexta (6), sob o impacto da notícia de que os corpos de quatro suspeitos do crime foram encontrados em dois carros na Zona Oeste do Rio.