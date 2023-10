Nós Negros: Fundação Palmares faz 35 anos e busca retomar diálogos

FESTIVAL NEGRITUDES... Tais Araújo se emocionou ao falar das mudanças da TV nos últimos anos durante um evento em São Paulo. A atriz disse que o "A TV Globo não é a mesma de anos atrás" e que o "Projac tá cheio de gente preta". A emissora está investindo em protagonistas negros em suas últimas produções, como é o caso de "Vai na Fé" e "Amor Perfeito".

FESTIVAL NEGRITUDES II... Durante o evento, Thelma Assis, médica e campeã do BBB 20, falou sobre o real engajamento das marcas com a pauta antirracista. Com diversos trabalhos na publicidade, Thelma afirmou que já disse "não" para marcas racistas. O evento reuniu mais de 3 mil pessoas, entre elas, personalidades como o ator Lázaro Ramos, a escritora Conceição Evaristo, a jornalista Maju Coutinho, o rapper Rael e o ator britânico Alfred Enoch.

INVESTIGAÇÃO... Um homem belga branco é suspeito de agredir e acusar injustamente uma criança brasileira negra de roubar um cartão de crédito durante um festival de música em Lisboa, Portugal. A família da menina afirma que 40 pessoas testemunharam o caso que ocorreu no último dia 28.

A atriz Alice Carvalho Imagem: Jorge Bispo