Guerra entre Israel e Hamas avança, e cresce temor de mais risco para civis

Com o número de mortos até agora podendo passar de 3.000, o quarto dia da guerra no Oriente Médio foi marcado por troca de acusações entre Israel e a ONU. As Nações Unidas apelaram para que o governo de Benjamin Netanyahu não ataque civis palestinos, alertando que o cerco crescente à Faixa de Gaza poderia ser enquadrado como crime de guerra. Israel, que segundo analistas prepara uma incursão por terra no território palestino, negou que esteja mirando civis.