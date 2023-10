Ministros do TSE apostam em punição unânime para Bolsonaro

Ouvidos reservadamente, ministros do TSE apostam em decisão unânime, desta vez, para condenar o ex-presidente. Em junho, o placar foi de 5 votos a 2 pela inelegibilidade de Bolsonaro. Os ministros Kassio Nunes Marques e Raul Araújo votaram pela absolvição do ex-presidente. Leia aqui.

Líderes do Congresso viajam para Europa e Ásia. Nesta semana que tem feriado nacional, 12 de outubro, o presidente da Câmara, Arthur Lira, embarcou para a Ásia na segunda (9), rumo à cúpula de presidentes de Parlamento do G20, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, viaja para a Europa hoje.

Seis deputados estão na comitiva de Arthur Lira, e cinco senadores acompanham Pacheco, que tem agenda em Coimbra (Portugal) e Paris (França). Veja o que eles vão fazer e como as despesas são custeadas.

Foi para a festa e morreu na guerra. Em Israel, Ranani Glazer, um dos brasileiros que estava na rave atacada pelo grupo extremista Hamas, está morto. Perto da Faixa de Gaza, homens armados lançaram granadas e dispararam contra a festa.

Mais de 260 pessoas morreram no local, entre eles Ranani, nascido em Porto Alegre (RS) e com cidadania israelense. O jovem de 23 anos prestou serviço militar em Israel. Entenda os elementos do confronto na região e compare o poder militar Israel x Hamas.

Israel declara "cerco completo" à Faixa de Gaza. A Força de Defesa de Israel afirmou ter atingido mais de 200 alvos na Faixa de Gaza nesta terça (10), na contraofensiva após o ataque do grupo extremista Hamas. O poder de destruição aéreo sobre o território deixa centenas de milhares de palestinos sem água, escreve Jamil Chade.