Israel aproxima tropas de Gaza; posição de Irã, EUA e Arábia é crucial

A quarta-feira (11) teve ataques israelenses na Faixa de Gaza, na Síria e no Líbano. A casa do chefe militar do grupo extremista Hamas foi atingida em Gaza, o que, segundo Israel, provocou as mortes de seu filho e seu irmão.

Israel segue concentrando tropas para uma iminente invasão ao território palestino, e o Hamas continua mantendo reféns israelenses e de outras nacionalidades.

Jamil Chade informa que os ataques israelenses mataram 11 funcionários da agência da ONU para os refugiados palestinos e deslocaram 263 mil pessoas de suas casas em Gaza.

O colunista José Roberto de Toledo afirma que a guerra no Oriente Médio "colocou todas as outras guerras em segundo plano", por impactar a vida de praticamente todo mundo no planeta, e elenca cinco questões cruciais para saber qual será o rumo do conflito, entre elas qual será o posicionamento de Irã, EUA e Arábia Saudita.

E Reinaldo Azevedo alerta para a necessidade de chamar o terrorismo de terrorismo, não confundindo "os desatinos do Hamas" com a causa palestina nem o direito israelense à defesa com práticas que podem configurar terrorismo de Estado.

