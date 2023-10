Israel manda palestinos migrarem do norte para o sul de Gaza

Foi o primeiro tropeço sob o comando de Fernando Diniz. O técnico deu detalhes sobre o que considera os 3 pecados da seleção. A Argentina segue líder, com nove pontos, e o próximo jogo do Brasil será contra o Uruguai, em Montevidéu, na terça (17).

Marco Nanini interpreta o estuprador de Abadiânia. Com direção de Marina Person, estreia nesta sexta (13) no Canal Brasil, às 21h50, a primeira série de ficção inspirada no escândalo do médium João de Deus. João Sem Deus - A Queda de Abadiânia condensa o drama em três mulheres da mesma família, vítimas do abusador, corroídas pelo medo, a vergonha e a culpa.

"Marco Nanini entrega uma presença tenebrosa, visceral", elogia o colunista Thiago Stivaletti. São apenas três episódios, e a Globoplay também transmite. Para encarar a fera, Nanini teve a preocupação de não imitar o médium, preferiu dar a ele uma presença, encontrar o timbre certo. Leia a entrevista em Splash.

Xuxa Meneghel se diverte no retorno à tela grande. Tem filme de terror, comédia com fada nostálgica dos anos 80, tem biografia musical com ditadores aterrorizando uma jovem cantora baiana... o cardápio é vasto para quem procurar as salas de cinema neste final de semana. Entre as produções brasileiras, destacam-se Uma Fada Veio me Visitar, com Xuxa Meneghel e Dani Calabresa, e Meu Nome é Gal, em que a atriz Sophie Charlotte canta e interpreta Gal Costa no começo da carreira.

Voltando feliz aos cinemas, Xuxa ri de si mesma e faz a plateia rir também, escreve Filipe Pavão. A história é inspirada nas personagens adolescentes da escritora Thalita Rebouças. Outras estreias são O Exorcista - O Devoto, com Ellen Burstyn, que estava no filme original, de 1973, e Blackberry, que recupera a criação do primeiro smartphone, aquele celular com teclado, atropelado em pouco tempo pelo iPhone.

Pessoas com Down vivem mais. "Todos nós estamos vivendo mais. Simples assim", escreve a colunista Lúcia Helena. Para as pessoas com síndrome de Down, a expectativa de vida média foi aumentando e atualmente passa dos 60 anos. O geriatra Marcelo Altona, do Hospital Israelita Albert Einstein, destaca a importância de novas abordagens em cirurgias cardíacas que prolongaram a vida de crianças com síndrome de Down.