Relatório da CPI do 8 de Janeiro pede indiciamento de Bolsonaro; e agora?

O relatório da CPI do 8 de Janeiro concluiu que Jair Bolsonaro (PL) articulou uma tentativa de golpe de Estado e atribuiu a ele as invasões às sedes dos Três Poderes. A relatora, senadora Eliziane Gama (PSD-MA), pediu o indiciamento do ex-presidente por quatro crimes. Agora, o relatório é encaminhado à Procuradoria-Geral da República, que decide se acata os pedidos. Se julgado e condenado, Bolsonaro pode pegar penas que, somadas, atingem 29 anos. Ele nega ter articulado os atos do 8/1.