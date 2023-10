CPMI vota relatório que pede indiciamento de Bolsonaro e 31 militares

Blindado ao longo da escrita, acessado por apenas duas pessoas a fim de evitar pressões, o documento que deve ser votado hoje (18) pelos 16 senadores e 16 deputados da comissão também pede o indiciamento de 31 militares (oito generais, dois ex-comandantes das Forças Armadas) como participantes de tentativa golpe. Foram milhões de documentos analisados em cinco meses. Veja os números da CPMI.

Israel cria zona de ajuda humanitária em Gaza. O governo de Israel comunicou a criação de uma zona de ajuda humanitária no sul da Faixa de Gaza nesta quarta (18), quando a guerra iniciada pelo grupo Hamas entra no 12º dia. A véspera foi de completo horror após o bombardeio de um hospital na cidade de Gaza, com a morte de centenas de palestinos que estavam ali doentes, feridos ou sem casa, tentando fugir da destruição.

Na ONU (Organização das Nações Unidas), a decisão do Conselho de Segurança por um cessar-fogo se arrasta, como se não fosse urgente, necessária para a semana passada. O Brasil tenta aprovar um texto que concilie os interesses das superpotências EUA, China e Rússia. O presidente Joe Biden desembarcou em Tel Aviv em apoio a Israel. O número de palestinos mortos na guerra passa de 3.000, e entre os israelenses, as vítimas, incluindo os reféns, são mais de 1.600, com milhares de feridos em ambos os lados. Leia aqui.

Chefe de facção na Bahia foge mais uma vez. A soltura de criminosos não acontece só na Bahia, mas lá soa ainda mais grave porque o estado está conflagrado pela violência do tráfico de armas e drogas, com as mortes se acumulando. Um importante chefe de facção, Dadá, fugiu de novo depois de conseguir direito a prisão domiciliar.

A decisão (em plantão judiciário) do desembargador Luiz Fernando Lima, do Tribunal de Justiça da Bahia, revoltou as forças policiais. Dá trabalho e custa dinheiro público prender um chefão do tráfico, eles são extremamente perigosos, têm proteção de milícias privadas. O CNJ (Conselho Nacional de Justiça) abriu investigação e afastou o desembargador.

Brasil perde e Diniz assume a culpa. Retrospectiva não ganha jogo. O Brasil perdeu para o Uruguai por 2 a 0 em Montevidéu na noite de terça (18), caindo para a terceira colocação nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. A Argentina venceu o Peru com dois gols de Messi e disparou na liderança, com 12 pontos.