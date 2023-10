Sexto avião da FAB com resgatados da guerra chega ao Brasil

A relatora Eliziane Gama (PSD-MA) destacou no texto o lento e metódico trabalho de erosão da democracia praticado por Bolsonaro e apoiadores golpistas. Para a senadora, a conclusão dos trabalhos envia uma resposta à destruição promovida em janeiro na Praça dos Três Poderes. "É uma demonstração de que a democracia venceu o fascismo, venceu a barbárie". A Procuradoria Geral da República vai decidir se acata ou não os pedidos de indiciamento.

Mostra de Cinema traz filmes de 96 países. Que tal ver filmes até cansar? Títulos raros, ou recém-lançados, que demoram a chegar por aqui? Esse é o chamado da Mostra Internacional de Cinema, que traz a São Paulo produções de 96 países. Os 360 filmes vão ser exibidos de hoje (19) a 1º de novembro em 24 salas de cinema e outros espaços da capital, incluindo sessões ao ar livre, sessões grátis e com preços populares. Leia aqui sobre os ingressos.

Dois artistas são os principais homenageados: o cineasta italiano Michelangelo Antonioni, cujos filmes, de 1947 a 2004, ganham retrospectiva, e o dramaturgo brasileiro Zé Celso Martinês Correa. A 47ª Mostra vai exibir filmes vencedores de festivais internacionais como Zona de Interesse, Anatomia de uma Queda e Folhas de Outono. Entre as dezenas de título do cinema brasileiro estão Saudosa Maloca, Meu Sangue Ferve por Você e De Longe Toda Serra é Azul. Leia em Splash sobre o suspense que ganhou a Palma de Ouro em Cannes e abre a mostra.

No Pan, Fernando Scherer e Luisa Stefani são porta-bandeiras. Na sexta (20), às 20h, na abertura dos Jogos Pan-americanos de Santiago, atletas da natação e do tênis serão os porta-bandeiras da delegação brasileira. Fernando Scherer e Luisa Stefani voltaram das Olimpíadas de Tóquio com medalhas no peito quando o mundo ainda sofria os efeitos da pandemia. Rogério Sampaio, diretor-geral do COB (Comitê Olímpico Brasileiro), destacou que os dois fizeram história com medalhas emocionantes.

"Tenho certeza de que representarão muito bem os mais de 600 atletas e 1.000 integrantes da nossa delegação", afirmou. No boxe, a equipe brasileira leva seis homens e sete mulheres, e sonha que o desempenho garanta seis vagas nos Jogos de Paris. No skate, Rayssa Leal e Pâmela Rosa competem já no sábado (21). O Pan ganhou importância nos recursos das Loterias. Acompanhe a cobertura em UOL Esporte e Olhar Olímpico.

Irmã de ministro reconhece agressor. A advogada Caroline Zanin prestou depoimento à polícia na quarta (18) e reconheceu o homem que a agrediu quando passeava com os cachorros, em São Paulo. O homem foi flagrado em vídeo dando chutes na irmã do ministro do STF, Cristiano Zanin.