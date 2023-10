Crianças e adultos mortos na guerra em Gaza são jogados em valas comuns

Com a terra arrasada por bombardeios, os palestinos estão enterrando adultos e crianças sem identificação, em valas comuns, escreve Jamil Chade. Ainda ontem, sete relatores da ONU denunciaram Israel por "crimes contra a humanidade". Leia aqui. Os especialistas falam em genocídio e citam milhares de palestinas grávidas sob risco, sem qualquer assistência. Em entrevista ao UOL News, Ricardo Pires, porta-voz do Unicef, afirmou que mais de 500 crianças estão desaparecidas sob os escombros, número que pode estar subestimado, e ainda aumentando. O cerco a Gaza impede inclusive a ajuda humanitária dos resgates.

Comida e remédios vão chegar pelo Egito. Depois de longos dias sem água e comida, está prevista para esta sexta (20) a entrada de caminhões com mantimentos e medicamentos na Faixa de Gaza. A passagem vai ser feita por Rafah, na fronteira do Egito com o território palestino.

Segundo a Cruz Vermelha, há mais de 200 caminhões posicionados para entrar, mas o Egito, até ontem (19), havia liberado apenas o ingresso de 20 veículos. Os suprimentos ficarão sob supervisão da ONU, disse o ministro das Relações Exteriores egípcio, Sameh Shoukry. "A ONU informou que são necessários pelo menos 100 caminhões de assistência humanitária para apoiar os milhões de civis que vivem em Gaza", disse Shaina Low, do Conselho Norueguês para os Refugiados, à BBC. No 14º dia dos confrontos entre Israel e Hamas, ataques aéreos atingiram um campo de refugiados na Cisjordânia e bases do grupo Hezbollah, no Líbano.

Exército e Polícia Civil recuperam armas furtadas. Oito das 21 armas de grosso calibre que haviam sido furtadas do Arsenal de Guerra do Exército na Grande São Paulo foram recuperadas no Rio de Janeiro pela Polícia Civil, em ação integrada com militares. As metralhadoras e fuzis estavam em um automóvel na comunidade Gardênia Azul, na zona oeste do Rio, local onde atua uma aliança de milicianos com traficantes do Comando Vermelho.

O sumiço das metralhadoras foi notado em 10 de outubro, e o Exército manteve aquartelados soldados e oficiais para as primeiras investigações no Arsenal de Guerra. Segundo o general Maurício Vieira Gama, o crime ocorreu entre 5 e 8 de setembro. Não houve presos na apreensão de quinta (19). Veja o que ainda falta saber sobre o furto.

Bolsa Família, 20 anos. Programa do primeiro mandato do presidente Lula, o Bolsa Família completa 20 anos nesta sexta (20). O auxílio mensal é uma referência no Brasil e no mundo no combate à fome e emancipação da população mais pobre.