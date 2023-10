Tarcísio promete entregar linhas de metrô que ainda não têm projeto em SP

Hoje é o Dia do Aviador no Brasil, e da FAB também, datas que homenageiam o aviador Santos Dumont e seu voo em Paris no modelo de aeronave 14 Bis. A operação Voltando em Paz já repatriou de Israel 1.410 brasileiros, três pessoas da Bolívia e 53 animais de estimação.

Consignado do INSS com nova taxa de juros. Depois de o Banco Central baixar a taxa Selic para 12,75% ao ano, o governo federal reduziu para 1,84% ao mês o teto dos juros dos empréstimos consignados para beneficiários do INSS, como aposentados e pensionistas.

O novo limite começa a valer nesta segunda (23). As parcelas são descontadas na folha de pagamento. Veja aqui simulações de empréstimos com valores entre R$ 1.000 e R$ 50.000 e como pedir.

23 medalhas em dois dias para os brasileiros. Brasil e Estados Unidos se enfrentam no futebol masculino nos Jogos Pan-Americanos de Santiago nesta segunda (23), às 18h. Os jogos seguintes da seleção brasileira são na quinta (26), contra a Colômbia, e domingo (29), contra Honduras. A semana começa com o Brasil disputando medalha na natação, pentatlo moderno e remo, entre outros. Veja a agenda de hoje.

Na ginástica artística, as brasileiras ganharam medalha de prata por equipe, ficando atrás dos Estados Unidos e na frente do Canadá. A ginasta Flávia Saraiva garantiu vaga na final do individual geral, com provas nesta segunda (23), e Rebeca Andrade é favorita na final do salto. Leia mais sobre os destaques do dia 2 do Pan (com ouro emocionante na natação e quebra de recorde) e acompanhe o quadro de medalhas atualizado.

Vende-se carro voador, compra-se Boeing. Acredite no futuro próximo: o Lillium Jet, um veículo elétrico de decolagem e pouso vertical, fabricado por empresa alemã, está à venda nos Estados Unidos por cerca de US$ 10 milhões, ou mais de R$ 50 milhões. Apesar da largada nas vendas, não existe ainda regulamentação para o uso do carro voador nem prazo de entrega do produto aos futuros (e felizes) proprietários.