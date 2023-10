Ex-diretor da Abin barrou demissão de servidores acusados de espionagem

A PF investiga o uso indevido, por parte de servidores da Abin, de um sistema de geolocalização de dispositivos móveis para espionar integrantes do Judiciário entre 2019 e 2021. Reportagem de Juliana Dal Piva e Eduardo Militão teve acesso exclusivo aos documentos do procedimento administrativo e verificou que, em 23 de abril de 2021, a corregedoria-geral do órgão reconheceu a culpa dos servidores e acompanhou a recomendação do relatório final que pedia a demissão dos dois. Existe a suspeita de chantagem da parte dos servidores. Leia aqui.

Racha de potências paralisa a ONU. Subiu a níveis estratosféricos a tensão na ONU (Organização das Nações Unidas) sobre o que fazer diante do conflito entre Israel e Hamas. A diplomacia mundial mal disfarça o ataque de nervos: na terça (25), o governo de Israel insistiu que não aceita um cessar-fogo, na contramão de todos os apelos humanitários para interromper o massacre na Faixa de Gaza, e chegou a pedir a renúncia do secretário-geral da ONU. Na denúncia, António Guterres precisou lembrar que existe o direito internacional e que até mesmo as guerras têm regras.

Jamil Chade escreve sobre um projeto de resolução apoiado por dezenas de países árabes, africanos, asiáticos e latino-americanos que rejeita a evacuação de palestinos e pede um cessar-fogo imediato na Faixa de Gaza. A nova iniciativa tenta driblar os vetos que paralisam o Conselho de Segurança quando ele deveria estar se movimentando há dias. Veja a íntegra dos oito pontos do documento.

Hamas e aliados se reúnem no Líbano. No 19º dia da guerra entre Israel e Hamas, as forças militares israelenses atingiram bases da Síria, enquanto em Beirute, no Líbano, o chefe do Hezbollah teve encontro com lideranças do Hamas e da Jihad Islâmica. Veja aqui.

Os incessantes bombardeios na Faixa de Gaza mataram pelo menos 80 pessoas na madrugada de quarta (25), segundo o Hamas, e deixaram centenas de feridos.

Rebeca Andrade nas alturas. A menina de Guarulhos segue deslumbrando os fãs, técnicos, jurados e seus pares na ginástica artística, campeões como ela. Rebeca Andrade volta a competir hoje (25), na trave, depois de conquistar um ouro no salto com nota altíssima, das maiores da história deste esporte, e também uma prata nas barras assimétricas, dividindo o pódio com Flávia Saraiva (bronze) e a norte-americana Zoe Miller (ouro).