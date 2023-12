Policiais militares de SP manipulam o sistema de câmeras corporais

Diz o Documento do Dicastério para a Doutrina da Fé: "É possível abençoar casais em situação irregular e casais do mesmo sexo, de maneira que não seja fixada ritualmente pelas autoridades eclesiásticas, para não criar confusão com a bênção específica do sacramento do matrimônio". Neste ano, o papa Francisco disse que as transexuais (mulheres que passaram por transição de gênero) também são "filhas de Deus". Leia aqui.

Tarifa zero aumenta número de passageiros em 35%. Mesmo com poucos dias de divulgação e muita gente descobrindo dentro do ônibus que a viagem era grátis, a tarifa zero em São Paulo beneficiou 2,97 milhões de passageiros no domingo (17). O aumento na circulação de pessoas foi gigante, de 35% em relação a domingos anteriores, segundo balanço da prefeitura.

Nos bairros da periferia da capital, o número de usuários cresceu 38%. A prefeitura registrou mais demanda nas linhas para Praça da Sé, Sesc Itaquera, Parque do Ibirapuera e Parque do Carmo, ou seja, lugares de lazer. A tarifa zero volta a valer nos próximos domingos e feriados de Natal e Ano Novo. Moradores e turistas podem aproveitar, não precisa de Bilhete Único. Veja como funciona.

Fluminense x Manchester, na sexta. Com goleada de 3 a 0 na semifinal, o Manchester City chega confiante para o confronto com o tricolor Fluminense na sexta (22) pela final do Mundial de Clubes.

Então vamos falar de números para acalmar a ansiedade, que é imensa, de ambas as partes. Nenhum dos times tem essa taça tão vistosa ainda. Presente em campeonatos europeus, membro de liga dos super-ricos do futebol, o britânico Manchester tem uma receita 10 vezes maior que a do Fluminense. Não acredita? Veja os números.

Como falar de câncer para as crianças. Com o tempo, e a ajuda de médicos e medicamentos, o câncer tratado fica no passado. As piores horas são as primeiras, entre o choque do diagnóstico e a montagem da estratégia de meses para combater a doença, período em que o problema será revelado (ou não) aos familiares, o que inclui crianças que podem ficar ansiosas e com medo de perder alguém.