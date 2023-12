Congresso promulga a reforma que simplifica arrecadação de impostos

São cidades da região metropolitana de Maceió, que já se manifestaram contra a pesquisa autorizada pela ANM (Agência Nacional de Mineração). Carlos Madeiro escreve que, se encontrar e quiser explorar a sal-gema novamente, a Braskem precisa de licença ambiental e de lavra para exploração. Leia aqui.

"A pátria não se vende". Em Buenos Aires, milhares de pessoas marcharam ontem (20) em direção ao Congresso Nacional em protesto contra o Super Decreto anunciado pelo presidente Javier Milei. "Só faltou dizer: Fora, democracia", reagiu o governador peronista Axel Kicillof.

O conjunto de medidas, com cerca de 350 artigos, inclui reforma trabalhista, privatizações de patrimônio público e desregulamentação da economia. O governo Milei tem incentivado que os manifestantes denunciem (por telefone, anonimamente) as pressões para participar de protestos que bloqueiam as ruas, os chamados piquetes. A capital argentina teve panelaços e buzinaços após a fala de Milei, na noite de quarta (20). Leia aqui. As reviravoltas na Argentina entristecem até quem já saiu de lá há anos, como a chef Paola Carosella, entrevistada do programa Alt Tabet. "Não quero voltar nunca mais", ela diz.

Crianças e adolescentes trabalhando são 1,9 milhão. O trabalho de menores de idade - de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos - estava em queda no Brasil entre 2016 e 2019, mas voltou a preocupar em 2022 com um salto para 4,9%. Em números absolutos, são 1,9 milhão de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil, das quais um grande número (756.000) realiza funções de risco em setores como corte de cana de açúcar e produção de fumo.

Adolescentes de 16 e 17 anos representam a maioria (52,5%) dos menores que trabalham. O rendimento médio é de pouco mais da metade do salário mínimo. Adriana Beringuy, do IBGE, não aponta motivos: "Houve uma pandemia que atingiu o mercado de trabalho como um todo, e pode também ter afetado a condição do trabalho infantil, fazendo aumentar o contingente de crianças nessa situação". Veja detalhes das estatísticas.

Cineastas revelam o motor de suas criações. Roberto Sadovski entrevistou o diretor e o corroteirista de Wonka, Paul King e Simon Farnaby. O filme estreou recentemente. Eles conversam sobre as conexões com o livro do autor britânico Roald Dahl, a trilha sonora dos oompa-loompas e o momento mágico em que Willy Wonka (Thimothée Chalamet) canta Pure Imagination. Paul King lembra que a mente do ator protagonista parece estar sempre a mil por hora, "e se não estava ele finge muito bem".