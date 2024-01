Venezuela é a origem de 8 a cada 10 refugiados aceitos no Brasil

Lula sanciona lei do orçamento com vetos na liberação de recursos. Ao sancionar na terça (2) a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) aprovada pelo Congresso, o presidente Lula manteve, entre as propostas do texto original, a meta de déficit fiscal zero para 2024 e o Fundo Eleitoral com teto de R$ 4,9 bilhões, bem maior do que os R$ 900 milhões sugeridos originalmente pelo Executivo.

Entre os alvos de 34 vetos de Lula, dois temas se destacam: prazos acelerados ou antecipados para o empenho (reserva de recursos) de emendas parlamentares e pagamentos para os fundos municipais na saúde e assistência social. O governo federal argumentou que nem todas as despesas se encaixam no cronograma proposto pelo Congresso. Uma proposta do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) foi vetada por Lula na LDO, a que proibia a União de gastar com invasão de terras, aborto, "desconstrução da família tradicional" e mudança de sexo em crianças e adolescentes.

No Rio, 255 presos não retornam após benefício de Natal. Liberados no dia 24 de dezembro para visitar a família, os detentos que não cumpriram o prazo do retorno, até as 22h do dia 30, são agora considerados fugitivos do sistema penitenciário. A maioria (1.530) dos 1.785 presos beneficiados no Rio de Janeiro retornou às celas ou recebeu alvará de soltura. Entre os fugitivos de volta às ruas estão pelo menos dois condenados que são chefes de facções: Saulo Cristiano de Oliveira Dias, conhecido como SL, e o traficante Paulo Sérgio Gomes da Silva, o Bin Laden.

O Ministério da Justiça e Segurança Pública divulgou na terça (2) um balanço em que foram registradas mais de 52 mil prisões no país em 2023, somando as ações de Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Secretaria Nacional de Segurança Pública. O conjunto de armas ilegais apreendidas chegou a quase 10 mil. Nas operações das fronteiras, que incluem países vizinhos como Paraguai, Uruguai e Argentina, foram apreendidas 395 toneladas de drogas e 1.626 armas, um rombo nos cofres do crime organizado que pode chegar a R$ 2,6 bilhões, segundo o ministério.

Brasil flagra 3.151 trabalhadores escravizados em 2023. Reportagem de Leonardo Sakamoto mostra que Goiás foi o estado com o maior número (735) de pessoas resgatadas de condições análogas à escravidão, seguido por Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul. Na divisão das atividades econômicas que foram alvo de operações de fiscalização, aparecem cultivo do café, plantio da cana-de-açúcar e cultivo da uva como locais de grandes resgates de escravizados. Os números são do Ministério do Trabalho e Emprego. Leia a coluna.