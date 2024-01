Transações bancárias por DOC vão ser encerradas às 22h de hoje

O DOC foi perdendo espaço para o Pix, forma de pagamento mais recente, sem taxas, lançada em 2020. Segundo a Febraban, até os cheques superam o DOC em quantidade de transferências. A TED (Transferência Eletrônica Disponível) continua valendo. Leia aqui.

Partido Republicano dos EUA realiza primárias em Iowa com Donald Trump na cédula. As eleições primárias do Partido Republicano para a disputa presidencial de 2024 começam pelo estado de Iowa nesta segunda (15). O pré-candidato será escolhido por voto secreto em urnas colocadas em escolas, bibliotecas e quartéis de bombeiros nas cidades. Os eleitores vão enfrentar a neve, sob temperaturas negativas extremas.

Segundo pesquisas locais, o ex-presidente Donald Trump está à frente do governador da Flórida, Ron DeSantis. A ex-governadora da Carolina do Sul Nikki Haley é a única mulher na disputa. Trump enfrenta problemas na Justiça e foi retirado das primárias no Colorado e no Maine, sob a alegação de que ele não pode se eleger presidente, segundo a Constituição, após apoiar a insurreição contra o resultado da eleição de Joe Biden em que os manifestantes invadiram o Capitólio em 6 de janeiro de 2021. Entenda as primárias em reportagem da Folha de S.Paulo.

Ceará vê avanço dos crimes de facção carioca em disputa com o Comando Vermelho. O colunista Carlos Madeiro escreve que a facção criminosa TCP, sigla para Terceiro Comando Puro, tenta ampliar sua atuação no Ceará usando a violência para ocupar territórios do Comando Vermelho, grupo de traficantes de drogas e armas que também tem origem no Rio de Janeiro.

O TCP tem líderes evangélicos, ficou conhecido no Rio pela intolerância a religiões de matriz africana e usa a bandeira de Israel para convocar criminosos. Um saldo recente da disputa terminou em tragédia: duas pessoas morreram e 15 foram feridas por tiros na Barra do Ceará, bairro de Fortaleza. Leia a coluna. Em Brasília, deputados da oposição ao governo Lula se articulam para debater medidas de combate ao crime organizado e querem convidar para sessão na Comissão de Constituição e Justiça o magistrado Ricardo Lewandowski, escolhido para substituir Flávio Dino no Ministério da Justiça.

Chuvas no Rio de Janeiro matam 11 pessoas e fecham a avenida Brasil. Em apenas 24 horas, cidades do Rio de Janeiro registraram volumes excessivos de água das chuvas, que eram aguardados para o mês inteiro. O resultado foi um domingo de caos. Pelo menos 11 pessoas morreram, uma está desaparecida e a avenida Brasil, na capital, foi interditada após inundação.