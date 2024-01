Trump vence disputa no Partido Republicano em Iowa com 51% dos votos

DeSantis declarou que sua candidatura representa a chance de "reverter a loucura". Em discurso após a vitória na noite de ontem, Trump retomou as falas duras contra os imigrantes, que o empresário compara a "invasores", e classificou o provável adversário Biden como "o pior presidente da história do país". Vitoriosa em Iowa, a pré-candidatura enfrenta contestações na Justiça de outros estados, sob a alegação de que Trump teria se tornado inelegível na campanha de 2020 ao não reconhecer a vitória de Biden e incentivar a invasão violenta ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021.

Fator humano responde por 78% das causas de acidentes com helicóptero. Dados do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) sobre acidentes com helicópteros no Brasil, entre 2013 e 2023, revelam o peso do chamado "fator humano" nas quedas e complicações com as aeronaves.

Das ocorrências no período, 47,7% foram atribuídas ao desempenho técnico humano (anos de experiência do piloto, por exemplo), e 31% aconteceram devido a aspectos psicológicos (a categoria inclui o processo de decisão do piloto). Somados, estes dois fatores humanos aparecem em 78,7% das causas de acidentes. Leia aqui.

Para vacinar contra a dengue, SUS vai priorizar crianças e adolescentes entre 6 e 16 anos. O Ministério da Saúde informou ontem que deve começar a vacinação contra a dengue em fevereiro. Dentro da faixa etária, ainda falta definir critérios sobre quem vai ser imunizado nas primeiras etapas com as cerca de 6 milhões de doses que o governo federal vai ter à disposição em 2024. De acordo com a pasta, o limiar das idades respeita recomendações técnicas da Organização Mundial da Saúde e foi definido pela Câmara Técnica de Assessoramento em Imunização.

Resultados do Enem de 2023 serão divulgados hoje. O ministro da Educação, Camilo Santana, e o presidente do Inep, Manuel Palácios, participam de coletiva de imprensa às 9h em Brasília. Com base nos notas das provas, os candidatos poderão se inscrever no Sisu (Sistema de Seleção Unificada) entre os dias 22 e 25 de janeiro. Desta vez serão distribuídas 264.360 vagas em 217 instituições públicas de ensino. As notas também podem ser aproveitadas para Prouni e Fies. Veja como acessar os resultados.

Lionel Messi é o melhor jogador do mundo pela oitava vez; brasileiros ganham 4 prêmios da Fifa. Na premiação The Best 2023 da Fifa, realizada ontem em Londres, o atacante argentino Lionel Messi desbancou os finalistas Erling Haaland e Kylian Mbappé como melhor jogador do mundo para o período de dezembro de 2022 a agosto de 2023. Ele já tinha sete troféus, dos anos de 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 e 2022.