Seis anos de interrogações: quem mandou matar Marielle? E por quê?

Josias comenta a volta ao noticiário do ex-vereador e atual conselheiro do Tribunal de Contas do RJ Domingos Brazão, que já em 2019 havia sido apontado pela então procuradora-geral da República Raquel Dodge como mentor de uma suposta trama para atrapalhar as investigações do caso. Em entrevista ao UOL News, Brazão disse que não conhecia Marielle nem Anderson e negou envolvimento na morte dos dois.

No programa Análise da Notícia, José Roberto de Toledo apontou semelhanças entre as famílias de Domingos Brazão e do ex-presidente Jair Bolsonaro: ambas são formadas por políticos que atuam na zona oeste do Rio em área dominada por milícias. "Coincidentemente, as famílias têm a característica de elegerem integrantes para vários cargos ao mesmo tempo."

Já no programa Olha Aqui, Reinaldo Azevedo diz que não existem elementos que vinculem o assassinato de Marielle a Bolsonaro. "A não ser simpatizantes do Bolsonaro que comemoraram a morte da Marielle ou que não deram bola ou que achincalharam a memória dela." Mas Reinaldo diz que não há como desvincular as milícias da biografia de Bolsonaro, mesmo sem relações com o caso Marielle. "Bolsonaristas quererem usar isso para fazer de conta que nunca teve vínculos e proximidade com a milícia, aí não. Não adianta o Bolsonaro negar que ele e a milícia andaram no mesmo sentido."

Outros olhares

