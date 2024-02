Ricardo Lewandowski toma posse como ministro da Justiça

Manoel Carlos de Almeida Neto será o secretário executivo, e o procurador Mário Luiz Sarrubbo, com três décadas de experiência no Ministério Público, e no combate ao crime organizado, foi o escolhido para secretário de Segurança Pública. Jean Keiji Uema vai assumir a Secretaria de Justiça. Quatro advogadas vão ocupar postos importantes: Ana Maria Neves na chefia de gabinete, Marta Machado na Secretaria de Política sobre Drogas, Sheila de Carvalho em Acesso à Justiça e Estela Aranha em Direitos Digitais. A jornalista Thais Arbex saiu da CNN para a equipe de Lewandowski.

Banco Central reduz a taxa de juros para 11,25% ao ano. Em decisão unânime, os diretores do Comitê de Política Monetária do BC cortaram mais uma vez a taxa Selic em 0,5 ponto percentual, de 11,75% para 11,25% ao ano. Foi a quinta queda consecutiva e o ritmo deve ser mantido na próxima reunião do Copom, em março.

É o menor patamar para a Selic (a taxa dos juros básicos da economia brasileira) desde março de 2022. Os juros menores deixam o crédito mais barato em bancos e lojas, favorecendo o consumo das famílias. Veja o impacto nos investimentos de renda fixa. Nos EUA, o Fed, banco central norte-americano, manteve as taxas entre 5,25% e 5,5% e descartou cortes para março. Leia aqui.

Desemprego cai para 7,8% em 2023. O Brasil tem atualmente 8,5 milhões de pessoas desocupadas, registrando uma queda expressiva, de 17,6% em relação ao contingente de pessoas sem emprego do ano anterior. Os números foram apresentados ontem pelo IBGE. Leia aqui. Nesta semana o Ministério do Trabalho divulgou a criação (saldo positivo entre contratações e demissões) de 1.483.598 vagas de emprego com carteira assinada em 2023.

Milhares de ovelhas e bovinos estão em navio abandonado na costa da Austrália. Sob um calor sufocante, 14 mil ovelhas e 2 mil bovinos sofrem as consequências dos conflitos internacionais, mais especificamente dos ataques do grupo Houthi aos navios do Mar Vermelho. A embarcação onde os bichos estão acomodados seguia da Austrália para Israel, e precisou retornar à costa australiana, mas a retirada dos animais não foi autorizada devido a medidas locais de biossegurança. Leia aqui.

MEC prorroga até amanhã as inscrições para bolsas do Prouni. O programa Universidade para Todos, do governo federal, garante bolsas integrais e parciais em instituições de ensino privado. As inscrições se encerrariam hoje, e agora podem ser feitas até a noite de sexta. Neste ano são cerca de 406 mil bolsas, valendo as notas do Enem 2022 ou 2023. Para as vagas em universidades públicas, a lista de candidatos aprovados em primeira chamada no Sisu foi divulgada ontem, com as matrículas começando amanhã.