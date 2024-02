Bolsonaro manda dinheiro aos EUA, 'passa recibo' e afirma que 'não é crime'

A confirmação foi feita em um vídeo no qual Bolsonaro argumenta que a transferência "não é crime". Para a Polícia Federal, o dinheiro seria usado por Bolsonaro enquanto ele aguardava, no exterior, a consumação do suposto golpe. Bolsonaro nega as acusações.

Para Leonardo Sakamoto, ao admitir a transferência, Bolsonaro "passou recibo" de que a notícia pegou mal entre seus seguidores. Sakamoto argumenta que, para seus correligionários, ser acusado de golpista pode parecer abstrato -mas fugir do país levando um dinheirão, não.

Tales Faria afirma que, ao vir a público com uma explicação mal dada, Bolsonaro brinca com a inteligência de seus apoiadores. "Espanta como os bolsonaristas aceitam qualquer desculpa do Bolsonaro. Se fosse o Lula quem tivesse enviado os R$ 800 mil, o mundo cairia", diz.

Tales também informa que o general e ex-comandante do Exército Marco Antônio Freire Gomes tem dito a amigos que não se omitiu quando soube das intenções golpistas de Bolsonaro. A PF investiga se ouve omissão dele no caso. Freire Gomes diz ter "articulado" com colegas generais para barrar a tentativa golpista.

Para Josias de Souza, a dita "resistência silenciosa" ao golpe argumentada por "legalistas envergonhados" não é um atestado de inocência.

Carla Araújo: Em vídeo, Bolsonaro diz que 'não é crime' enviar dinheiro aos EUA