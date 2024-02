STF forma maioria para reconhecer amplo alcance de decisão sobre uberização

O caso envolve um recurso da Uber contra acórdãos que reconheceram vínculo empregatício entre um motorista e a plataforma. Nas palavras de Fachin, o tema é um dos mais "incandescentes" na atual legislação trabalhista. Também a empresa Rappi tenta derrubar decisões sobre vínculo com o entregador. Com a repercussão geral reconhecida, os ministros vão discutir o mérito no futuro. Veja aqui.

Na Guiana ameaçada de invasão, Lula apela à paz sem intervenção externa. "Temos o desafio de manter nossa autonomia em meio a rivalidades geopolíticas", afirmou o presidente ontem, sem citar a Venezuela. "Cabe a nós manter a região como zona de paz. Abrigamos sociedades multiétnicas, entrelaçadas por culturas vibrantes". Em 2023, o governo de Nicolás Maduro fez plebiscito para reivindicar a anexação de uma área grande e rica da Guiana.

Depois da reunião da Caricom, Lula vai à cúpula da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, em São Vicente e Granadinas, onde está previsto um encontro com Maduro. A Venezuela entrou na agenda do presidente pelo menos desde a visita do secretário Antony Blinken ao Brasil, na semana passada. Jamil Chade escreve que os dois chegaram a um consenso de que as eleições no país vizinho precisam ser garantidas, sem repressão, e que os acordos estabelecidos entre a Venezuela e o presidente Joe Biden precisam ser salvos.

No G20 das finanças, Haddad defende a tributação progressiva para os bilionários. O ministro da Fazenda participa em São Paulo da reunião de ministros de finanças e presidentes de bancos centrais das maiores economias. No discurso de abertura, ele afirmou que "pobreza e desigualdade precisam ser enfrentadas como desafios globais, sob pena da ampliação das crises humanitárias e imigratórias". Segundo Haddad, a pobreza no mundo aumentou em anos recentes, e os bilionários não têm sido atingidos pelos efeitos de uma economia instável.

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, defendeu a inflação baixa como peça importante no combate às desigualdades. O Brasil está ocupando a presidência do G20 por um ano, até novembro. A reunião termina hoje em São Paulo, quando as delegações vão discutir a criação de um imposto mínimo sobre a riqueza, entre outros temas.

Renda domiciliar per capita no Brasil sobe para R$ 1.893 por mês, diz IBGE. Os dados são da Pnad Contínua e se referem ao ano passado. Em 2022, o mesmo rendimento mensal havia sido calculado em 1.625. Descontada a inflação, o aumento no valor, segundo especialistas, tem motivos como o aquecimento do mercado de trabalho e programas sociais de transferência de renda.