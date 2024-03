Mulheres ocupam 39% dos cargos de liderança no Brasil, diz CNI

França é o primeiro país a proteger, na Constituição, o direito da mulher ao aborto. A mudança no texto da Carta Magna foi aprovada ontem em sessão conjunta do Parlamento e vai ser promulgada pelo presidente Emmanuel Macron na sexta (8), Dia Internacional da Mulher. Nesta terça (5), os jornais franceses destacaram a conquista histórica.

Foram 780 votos a favor e 72 contra, placar acompanhado por telão nas proximidades da Torre Eiffel, símbolo de Paris iluminado com a mensagem "my body, my choice" (meu corpo, minha escolha). Veja aqui. Na França, o aborto não é crime desde 1975, com leis permitindo o procedimento até a 14ª semana de gestação. A decisão de ontem abrange todas as mulheres com acesso ao aborto no país, não apenas as cidadãs francesas.

Relatório da ONU cita a violência sexual do Hamas, e Israel critica o secretário-geral. O chanceler Israel Katz chamou de volta o embaixador israelense na ONU para consultas, alegando tentativas de manter silêncio em torno de "estupros em massa" cometidos pelo grupo terrorista em 7 de outubro. O porta-voz da ONU negou que António Guterres tenha escondido as revelações do Conselho de Segurança.

O colunista Wálter Maierovitch escreve que a diplomacia luta contra o tempo para promover uma trégua no conflito do Oriente Médio faltando poucos dias para o Ramadã, o mês sagrado para os islâmicos.