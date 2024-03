Uso das armas de fogo por caçadores de javalis é incerto, diz TCU

Os militares são responsáveis pelos registros e fiscalização do armamento dos CACs (Colecionadores, Atiradores e Caçadores). O Ibama autoriza e monitora as caçadas, e alertou o Exército para o fato de que a caça ao javali foi usada como pretexto para a compra fraudulenta de armas de fogo. A auditoria do TCU aponta desvio de finalidade, da parte dos caçadores, que "amplia as oportunidades de extravio para fins criminosos". Durante o governo Bolsonaro, o registro como caçador permitia ter até 30 armas, número que caiu para seis no governo Lula.

Placar no STF é de 5 a 3 para liberar o porte da maconha para uso pessoal. No julgamento de ontem, o ministro Dias Toffoli pediu vista, e a decisão final sobre a ação que chegou ao plenário em 2015 foi adiada mais uma vez. André Mendonça e Kassio Nunes Marques, ambos indicados ao STF pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, votaram contra a descriminalização do porte de maconha, voto semelhante ao de Cristiano Zanin, indicado pelo presidente Lula.

Para Nunes Marques, a criminalização do pequeno porte ajuda a coibir a escalada do tráfico de drogas. Mendonça mencionou os danos à saúde pública, como o número de suicídios e de acidentes. O presidente do STF, Luís Roberto Barroso, lembrou que o que está em jogo é a definição de crime a partir da quantidade da maconha: "Esse filme da não distinção clara do que é tráfico e o que é consumo já assistimos e sabemos quem morre no final", afirmou. "O homem negro e pobre, que porta dez gramas de maconha, vai ser considerado traficante e enviado para a prisão, já o homem branco, de bairro nobre, com cem gramas da droga, será considerado usuário e liberado". Leia aqui.

Produção industrial recua 1,6% em janeiro, interrompendo dois meses seguidos de alta. O recuo foi em relação a dezembro e, segundo o IBGE, trata-se da maior queda desde abril de 2021. Em 12 meses, o setor industrial brasileiro cresceu apenas 0,4%.

Segundo André Macedo, gerente da pesquisa, tiveram destaque negativo a indústria extrativa, com queda na produção de petróleo e minério de ferro; a produção de alimentos, prejudicada com a fabricação reduzida de açúcar, e também a confecção em queda de produtos têxteis, vestuário e acessórios. No lado oposto, da produção em crescimento, aparecem produtos químicos, veículos automotores, máquinas e equipamentos.

Cai para 51% o índice de aprovação ao trabalho de Lula, diz pesquisa da Quaest. Dois meses atrás, 54% dos brasileiros aprovavam a atuação do presidente. A desaprovação subiu de 43% para 46%. Na avaliação pesaram a reprovação dos evangélicos, influenciados pelas falas de Lula sobre o conflito entre Israel e Hamas, e também os efeitos da atividade econômica.