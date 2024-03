Brasil registrou 1.463 feminicídios em 2023: são 4 assassinatos por dia

Outro relatório, do Instituto Sou da Paz, revela que metade das mulheres assassinadas no país em 2022 foi vítima de armas de fogo. Os parceiros íntimos são 28% dos agressores armados. No Nordeste, as taxas de mortalidade com armas de fogo são as mais altas, seguidas pelas regiões Norte e Sul.

Arthur Lira ameaça tomar do governo federal o controle de contratos bilionários do setor elétrico. A colunista Andreza Matais escreve sobre o projeto de lei que visa escantear o Ministério de Minas e Energia e definir o Congresso como único responsável por renovações de concessões com grandes grupos do setor elétrico. "Na prática, o centrão tenta avançar sobre mais uma área que hoje é de competência do Executivo", afirma. O presidente da Câmara já conseguiu aprovar regime de urgência para a tramitação do projeto.

Joe Biden ataca Donald Trump no discurso Estado da União, prestação de contas ao Congresso. O presidente anunciou um porto na Faixa de Gaza para a entrada de ajuda humanitária e prometeu tornar o aborto um direito constitucional nos Estados Unidos, garantia derrubada pela Suprema Corte em 2022.

Biden encarou protestos sobre o apoio a Israel no conflito do Oriente Médio e pedidos de cessar-fogo em Gaza. Sob aplausos, lembrando a trágica invasão do Capitólio em 6 de janeiro de 2021 por apoiadores de Trump, o democrata que planeja disputar a reeleição afirmou que " você não pode amar seu país só quando você vence". Leia na Folha de S.Paulo.

Violência policial em São Paulo ganha denúncia na ONU. A Comissão Arns e a Conectas apresentam hoje uma queixa no Conselho de Direitos Humanos da ONU contra o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), acusando-o de operações policiais que violam direitos básicos da população, "com um impacto desproporcional sobre a vida de negros e pobres", escreve Jamil Chade.

O foco se refere à Operação Escudo, conduzida pelo governo estadual. Segundo as entidades, existem relatos de "execuções sumárias, tortura e prisões forjadas" de suspeitos. Leia a coluna.