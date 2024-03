Boulos tem 30%, e Nunes, 29% em pesquisa Datafolha para a prefeitura

A gestão do atual prefeito de São Paulo é aprovada por 29% dos eleitores; 24% reprovam e 43% consideram a administração regular. Na comparação com levantamentos anteriores, a avaliação de Ricardo Nunes melhorou. Leia na Folha de S.Paulo. O colunista Leonardo Sakamoto escreve que Boulos tem desempenho pior do que Nunes entre quem recebe até dois salários mínimos e também entre os eleitores com apenas o ensino fundamental. Leia a coluna.

Partido da extrema-direita em Portugal vai de 12 para 46 cadeiras no Parlamento. Na campanha para as eleições realizadas ontem, o partido Chega cresceu e obteve 18% dos votos com o discurso contra os imigrantes, apoiado de longe pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que gravou um vídeo.

Os portugueses elegeram 230 deputados. O Partido Socialista admitiu a derrota, e Luís Montenegro, o líder da Aliança Democrática, de centro-direita, reivindicou a vitória. Em novembro passado, o primeiro-ministro socialista António Costa, que estava no governo desde 2015, renunciou ao cargo.

O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, presta novo depoimento à Polícia Federal. Cid fechou acordo de delação premiada e será ouvido mais uma vez, na tarde de hoje, em Brasília, na sequência das revelações do general Marco Antônio Freire Gomes, que depôs por quase oito horas no começo de março. Leia aqui.

O ex-comandante do Exército disse à PF que Bolsonaro convocou reunião para discutir um golpe de Estado com a participação das Forças Armadas. Freire Gomes também teria citado o ex-presidente como o responsável pela manutenção dos acampamentos em Brasília. A defesa de Mauro Cid nega que ele tenha ocultado fatos nos depoimentos anteriores. Entre os crimes investigados que podem ser abordados hoje, além da trama golpista, estão a falsificação de carteiras de vacina, os pagamentos suspeitos para a então primeira-dama Michelle Bolsonaro e o escândalo da venda das joias presenteadas ao então presidente.

No futebol feminino, seleção dos EUA vence o Brasil e conquista a Copa Ouro. De cabeça, Lindsay Horan marcou o único gol da final disputada ontem em San Diego, na Califórnia. As norte-americanas somam nove títulos no torneio da Concacaf. As brasileiras comandadas pelo técnico Arthur Elias, já classificadas para as Olimpíadas de Paris, voltam a jogar em 6 de abril, contra o Canadá. Veja como foi o jogo.