Lá vem mais uma disputa eleitoral com a mesma polarização

"Armou-se em São Paulo um ringue nacional. Será uma briga inusitada. Bolsonaro e Lula entram com a polarização. Boulos e Nunes entram com os punhos. E o eleitor corre o risco de entrar na briga com a cara, pois a nacionalização da disputa contamina e engole o debate sobre os problemas municipais", diz Josias.

Revirando dados destrinchados da pesquisa Datafolha, Leonardo Sakamoto constatou que os eleitores bolsonaristas estão mais cientes de que o ex-presidente apoia Ricardo Nunes à reeleição do que os lulistas sabem que o atual presidente apoia Boulos à Prefeitura de São Paulo.

Boulos tem 95% dos que preferem o PSOL (no cenário principal da pesquisa) e conta com apenas 48% de quem apoia o PT. Já Nunes conta com 71% de quem simpatiza com o PL, partido de Bolsonaro.

Marta Suplicy, nome histórico do PT que voltou ao partido a convite de Lula em janeiro passado depois de uma passagem pelo MDB e até com cargo na gestão de Nunes na prefeitura, será a vice na chapa de Boulos. Ela despontou como líder no recorte da pesquisa Datafolha em que o instituto perguntou aos eleitores quem foi o melhor prefeito de São Paulo nos últimos 40 anos. Marta teve seu nome mencionado por 16% dos entrevistados, contra 13% de Paulo Maluf, e 11% (empatados) de Mário Covas, Luiza Erundina e Fernando Haddad. Nunes apareceu com 3% nessa leva.

Outros olhares

